Хакеры похитили данные клиентов Gucci и Balenciaga
Группа компаний Kering, в которую входят бренды Gucci, Balenciaga и Alexander McQueen, сообщила о масштабной утечке персональных данных клиентов. По данным компании, киберпреступники из группировки Shiny Hunters в июне 2025 г. получили временный доступ к ее системам и похитили закрытые сведения. Об этом пишет The Guardian.
Как уточнили в Kering, речь потенциально идет о миллионах клиентов. В руки злоумышленников попали имена, номера телефонов и адреса электронной почты покупателей. При этом финансовая информация: данные банковских счетов, кредитных карт или идентификационные номера, – не была скомпрометирована.
Сейчас Kering проводит внутреннее расследование и усиливает меры кибербезопасности, отмечает The Guardian.