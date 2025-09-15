Хакеры похитили данные клиентов Gucci и Balenciaga

Группа компаний Kering, в которую входят бренды Gucci, Balenciaga и Alexander McQueen, сообщила о масштабной утечке персональных данных клиентов. По данным компании, киберпреступники из группировки Shiny Hunters в июне 2025 г. получили временный доступ к ее системам и похитили закрытые сведения. Об этом пишет The Guardian.