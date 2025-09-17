Моор указал на зависимость от импорта оборудования нефтесервиса

Нефтесервисные компании отвечают за бурение, ремонт, геофизические исследования скважин, сопровождение бурения и сейсморазведку. «Ведомости» писали в сентябре 2024 г., что в России нет высокотехнологичных нефтесервисов и это создаст риски для 20% добычи к 2030 г. В 2022 г. добыча нефти составила 535 млн т, этот показатель может упасть до 428 млн т. Этот прогноз аналитики дали в марте 2023 г. с оговоркой: если не будет импортозамещения технологий.