Моор указал на зависимость от импорта оборудования нефтесервиса
Российские компании все еще зависимы от иностранного нефтесервисного оборудования, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарной сессии «Технологическое лидерство: объединяя усилия» форума TNF в Тюмени.
«За последние годы отечественные компании достигли большого прогресса в освоении производства нефтесервисного оборудования, но, скажем честно, полностью зависимости от импорта высокотехнологичного оборудования мы не избежали, она сохраняется», – сказал он (цитата по ТАСС).
Моор отметил два вызова для индустрии – истощение существующего фонда и технологический разрыв между российскими разработками и иностранными продуктами. Глава региона считает, что следует внедрять в сектор отечественные технологические решения.
Нефтесервисные компании отвечают за бурение, ремонт, геофизические исследования скважин, сопровождение бурения и сейсморазведку. «Ведомости» писали в сентябре 2024 г., что в России нет высокотехнологичных нефтесервисов и это создаст риски для 20% добычи к 2030 г. В 2022 г. добыча нефти составила 535 млн т, этот показатель может упасть до 428 млн т. Этот прогноз аналитики дали в марте 2023 г. с оговоркой: если не будет импортозамещения технологий.
Аналитики «Яков и партнеры» также отмечали, что ключевая сложность для отечественного рынка нефтесервиса – зависимость от иностранного оборудования. Хуже всего складывается ситуация в сфере шельфовых разработок – плавучих буровых установок (90% импорта), оборудования для морской добычи и судов обеспечения (по 80%) специализированного ПО (доходит до 70%), отмечал президент компании «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев.