ТМК ожидает роста экспорта труб в 2025 году

В мартовской презентации компании для инвесторов отмечается, что ТМК в 2024 г. сохранила реализацию труб на уровне 4,2 млн т. Из общего объема на экспорт были поставлены 5% продукции, то есть примерно 210 000 т. Таким образом, экспорт труб в этом году может вырасти примерно на 43%.