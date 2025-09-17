ТМК ожидает роста экспорта труб в 2025 году
Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует в 2025 г. поставить на экспорт 300 000 т труб. Об этом сообщил в ходе выступления на X Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени генеральный директор компании Сергей Чикалов.
В основном продукция будет поставлена в страны СНГ, уточнил топ-менеджер.
«ТМК в хорошие годы делала 5 млн т труб, 1 млн продавала за границу. В этом году продадим 300 000 т. В основном это СНГ», – сказал Чикалов.
В мартовской презентации компании для инвесторов отмечается, что ТМК в 2024 г. сохранила реализацию труб на уровне 4,2 млн т. Из общего объема на экспорт были поставлены 5% продукции, то есть примерно 210 000 т. Таким образом, экспорт труб в этом году может вырасти примерно на 43%.
В 2024 г. ТМК получила чистый убыток по МСФО в размере 27,7 млрд руб. против прибыли в размере 39,4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании снизилась на 2% до 532,2 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA – на 29% до 92,4 млрд руб.
В первом полугодии 2025 г. чистый убыток компании вырос в 1,8 раза в годовом выражении до 3,2 млрд руб. Выручка за шесть месяцев сократилась на 14% и составила 237 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 2% до 45,1 млрд руб.