Минэнерго поддержало предложения «Новатэка» по льготам для ТриЗ газа
Минэнерго поддержало предложения «Новатэка» по поддержке освоения трудноизвлекаемых запасов (ТриЗ) газа. Об этом сообщил журналистам в кулуарах X Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени заместитель председателя правления «Новатэка» Владимир Кудрин.
«Нас поддержало Минэнерго. Мы сейчас дальнейшие ведем переговоры с другими министерствами, по мере возникновения вопросов», – сказал он.
Кудрин уточнил, что это предложения не только «Новатэка», но консолидированные предложения всей отрасли.
«Для нефти такие стимулы существуют с 2010-х гг., а для газа их нет. Нужно менять такое положение дел. Мы сформулировали [предложения] для исполнения целей по добыче газа Энергостратегии», – отметил топ-менеджер.
В сентябре 2023 г. Кудрин заявил, что полномасштабное освоение ТриЗ газа в России требует создания специальной государственной программы, в которой будут определены меры поддержки.
Тогда он отметил, что общий объем ТриЗ газа в Надым-Пур-Тазовском регионе оценивается в 5 трлн куб. м. Эти запасы позволяют добывать как минимум 70 млрд куб. м в год или «намного больше», но для их освоения необходимы бурение сложных горизонтальных скважин и проведение многостадийного гидроразрыва пласта, заявил зампред правления «Новатэка». Технологии добычи газа из этих пластов доступны, но их необходимо тиражировать, а на это потребуется 7–10 лет, пояснил он. При этом при текущем налоговом регулировании добыча трудноизвлекаемого газа становится нерентабельной, из-за отсутствия льгот крупные проекты не реализуются, констатировал Кудрин.
В сентябре прошлого года гендиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ; подведомственна Роснедрам) Игорь Шпуров. предложил распространить ТриЗ газа налоговые льготы и другие стимулы, действующие для нефти на таких месторождениях.
По оценке ГКЗ, предоставления льгот для освоения ТриЗ необходимо для достижения установленных Энергетической стратегией России до 2050 г. целевых уровней добычи нефти и газа.