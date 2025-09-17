Минэнерго поддержало предложения «Новатэка» по льготам для ТриЗ газа

Тогда он отметил, что общий объем ТриЗ газа в Надым-Пур-Тазовском регионе оценивается в 5 трлн куб. м. Эти запасы позволяют добывать как минимум 70 млрд куб. м в год или «намного больше», но для их освоения необходимы бурение сложных горизонтальных скважин и проведение многостадийного гидроразрыва пласта, заявил зампред правления «Новатэка». Технологии добычи газа из этих пластов доступны, но их необходимо тиражировать, а на это потребуется 7–10 лет, пояснил он. При этом при текущем налоговом регулировании добыча трудноизвлекаемого газа становится нерентабельной, из-за отсутствия льгот крупные проекты не реализуются, констатировал Кудрин.