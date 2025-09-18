«Газпромнефть» отложила ремонт Омского НПЗ из-за стабилизации топливного рынка

По словам Дюкова, правительство ограничило экспорт бензина и рекомендовало производителям скорректировать графики ремонтов заводов, а также дало указания по увеличению поставок на внутренний рынок. В рамках этих мер «Газпромнефть» не только перенесла ремонт, но и максимизирует объемы поставок моторных топлив на рынок России. В сентябре компания планирует увеличить поставки бензина на внутренний рынок на 14% по сравнению с прошлым годом.