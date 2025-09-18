«Газпромнефть» отложила ремонт Омского НПЗ из-за стабилизации топливного рынка
«Газпром нефть» перенесла начало планового ремонта на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в соответствии с мерами правительства по стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом заявил глава компании Александр Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума (TNF-2025), его слова передает «Интерфакс».
По словам Дюкова, правительство ограничило экспорт бензина и рекомендовало производителям скорректировать графики ремонтов заводов, а также дало указания по увеличению поставок на внутренний рынок. В рамках этих мер «Газпромнефть» не только перенесла ремонт, но и максимизирует объемы поставок моторных топлив на рынок России. В сентябре компания планирует увеличить поставки бензина на внутренний рынок на 14% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, для сдерживания роста оптовых цен «Газпромнефть» увеличила биржевые продажи автобензина с 15% до 17% от общего объема производства. Что касается дизельного топлива, Дюков подчеркнул, что поставки на внутренний рынок являются для компании безусловным приоритетом.
«Если мы видим потребность в наращивании поставок дизеля на внутренний рынок, в том числе для сельхозпроизводителей, то мы поставляем в достаточных объемах», – сказал он.
Насчет Дальнего Востока глава компании уточнил, что хотя этот регион не является ее рынком, «Газпром нефть» поставляет туда моторные топлива с Омского НПЗ по биржевым договорам и прямым контрактам.
Промышленно-энергетический форум (TNF-2025) проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября. Ключевая тема мероприятия в этом году – «Технологическое лидерство: объединяя усилия».