«Газпром нефть» готова увеличить добычу при расширении квот ОПЕК+

Ведомости

«Газпром нефть» располагает техническими возможностями для наращивания добычи нефти в случае изменения квот ОПЕК+ в сторону увеличения. Об этом сообщил глава компании Александр Дюков в кулуарах форума TNF-2025.

«Мы реагируем на изменение квот ОПЕК+ и наращиваем добычу. Технические возможности для этого есть», – отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Дюкова, в 2025 г. компания ожидает рост как по добыче углеводородов, так и по переработке нефти на своих НПЗ.

Сейчас добыча нефти в России ограничена сделкой ОПЕК+. С января 2024 г. по март 2025 г. базовая квота России с учетом добровольных ограничений составляла 8,978 млн баррелей в сутки. С апреля 2025 г. страна начала постепенное наращивание добычи, которое должно продолжаться до сентября 2026 г. Однако на фоне благоприятной ситуации на рынке ОПЕК+ увеличивает объемы более высокими темпами.

17 сентября ИЭФ и «Ведомости» представили доклад «Нефтяной компас России», где отмечается, что нефтяные компании концентрируются на разработке действующих активов вместо освоения новых. Это помогает удерживать добычу без существенных капитальных затрат, однако для долгосрочного развития отрасли необходимы стимулы к освоению трудноизвлекаемых запасов.

