«Газпром нефть» готова увеличить добычу при расширении квот ОПЕК+

Сейчас добыча нефти в России ограничена сделкой ОПЕК+. С января 2024 г. по март 2025 г. базовая квота России с учетом добровольных ограничений составляла 8,978 млн баррелей в сутки. С апреля 2025 г. страна начала постепенное наращивание добычи, которое должно продолжаться до сентября 2026 г. Однако на фоне благоприятной ситуации на рынке ОПЕК+ увеличивает объемы более высокими темпами.