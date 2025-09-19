Газета
Росрыболовство выступило против ограничения эксплуатации судов из-за возраста

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) считает нецелесообразным вводить ограничения на эксплуатацию судов рыбопромыслового флота, а также научно-исследовательских, учебных и аварийно-спасательных судов на основании их возраста. В ведомстве указали, что ключевым критерием должна оставаться техническая пригодность и соответствие правилам Российского морского регистра судоходства, передает «Интерфакс».

Позиция агентства сформирована в ответ на инициативу о поэтапном запрете доступа в морские порты России для судов старше 40 лет, который предлагается ввести до 1 января 2030 г. Ранее с критикой подобных мер выступили рыбопромышленники Севастополя и Крыма, предупредившие о рисках остановки промысла.

В Росрыболовстве предупреждают, что прекращение эксплуатации флота по возрастному признаку может привести к резкому сокращению объемов вылова, особенно в Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском бассейнах. В качестве альтернативы ведомство предлагает стимулировать отечественное судостроение, поддерживать обновление флота и привлекать инвестиции.

В ведомстве полагают, что уже действующие механизмы, такие как программа инвестиционных квот, запущенная в 2016 г., доказали свою эффективность: построено 47 промысловых судов, еще 50 проектов находятся в стадии реализации. На втором этапе программы запланировано строительство 26 краболовов и 8 рыбопромысловых судов.

