Росрыболовство выступило против ограничения эксплуатации судов из-за возраста

Позиция агентства сформирована в ответ на инициативу о поэтапном запрете доступа в морские порты России для судов старше 40 лет, который предлагается ввести до 1 января 2030 г. Ранее с критикой подобных мер выступили рыбопромышленники Севастополя и Крыма, предупредившие о рисках остановки промысла.