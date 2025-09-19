Форум TNF-2025 собрал свыше 15 000 участников

С 15 по 18 сентября прошло более 100 мероприятий, около 140 встреч в формате b2b, подписано порядка 30 соглашений. Впервые на форуме представили национальную экспозицию Белоруссии, мероприятия посетили делегации Казахстана и ОАЭ. Кроме того, на форуме свою продукцию представили предприятия Ирана и КНР.