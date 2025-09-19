Форум TNF-2025 собрал свыше 15 000 участников
Промышленно-энергетический форум TNF в этом году собрал почти 15 400 участников, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«В этом году зафиксирован рекорд по числу участников – 15 390 человек», – написал он в Telegram.
С 15 по 18 сентября прошло более 100 мероприятий, около 140 встреч в формате b2b, подписано порядка 30 соглашений. Впервые на форуме представили национальную экспозицию Белоруссии, мероприятия посетили делегации Казахстана и ОАЭ. Кроме того, на форуме свою продукцию представили предприятия Ирана и КНР.
TNF-2025 прошел в Тюмени. Форум объединил более 1500 поставщиков оборудования и технологий, представителей правительства России, а также иностранные делегации. Ожидалось, что в работе форума примут участие более 12 000 человек.