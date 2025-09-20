Газета
Акции аэропорта «Магас» выкупила компания из структуры Wildberries

Компания «Апр-Сити/ТВД» (входит в структуру Wildberries) выкупила акции аэропорта «Магас», сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Сумма сделки составила 425 млн руб.

По словам Калиматова, оценка акций аэропорта выходила всего в 250 млн руб., но по итогам аукциона цена сделки выросла. Он подчеркнул, что средства направят на реализацию соцпрограмм в республике.

«Мы целенаправленно шли к этому шагу, понимая, что для дальнейшего развития аэропорта необходимы серьезные инвестиции», – объяснил сделку глава Ингушетии.

Инвестиции Wildberries позволят модернизировать аэропорт и открыть новые направления, в том числе международные. Калиматов отметил, что аэропорт «Магас», имеет все шансы стать важным транспортным узлом на юге России.

Аэропорт «Магас» находится в городе Магас и является единственным гражданским аэропортом республики Ингушетия. В 2021 г. он получил статус международного аэропорта.

