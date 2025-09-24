Глава минэнерго США: Штаты готовы заменить российские газ и нефть в Европе
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон способен полностью заменить российские газ и нефть, поставляемые в Европу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«В Европе предпринимаются шаги по замещению российской энергии, возможно, не так быстро, как нам хотелось бы. Сегодня Америка готова заменить весь российский газ, поступающий в Европу, а также все российские нефтепродукты», – сказал Райт.
Райт отметил, что провел шесть дней, встречаясь с европейскими лидерами и заверяя их, что Вашингтон обладает необходимыми мощностями и готов удовлетворить их потребности. «А повестка президента Трампа – это мир», – добавил он.
18 сентября президент Дональд Трамп заявил, что готов поддержать введение новых санкций против России, если союзники прекратят покупать у нее нефть. Он отметил это на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Американский лидер подчеркивал, что снижение цен на нефть могло бы ускорить урегулирование конфликта на Украине, так как у Москвы, по его мнению, не останется другого выхода.
Перед вылетом в Великобританию Трамп отмечал, что Украина переживает серьезные трудности и для завершения конфликта президенту страны Владимиру Зеленскому придется искать компромисс. Он также призвал европейские страны отказаться от закупок российских энергоресурсов.
22 сентября в МИД Франции заявили, что Евросоюз согласовал с США 19-й пакет санкций против России, его примут в ближайшее время.
19 сентября Еврокомиссия представила предложения к этому пакету. Среди них – ускорение отказа от российского газа, полный запрет на транзакции с нефтяными компаниями и снижение потолка цен на нефть из России до $47,6 за баррель. В список санкций планируется включить 45 российских и зарубежных компаний, а также 118 судов, которые, как утверждается, входят в «теневой флот».