Словакия и Венгрия закупают у России менее половины европейского объема газа

По словам министра энергетики, Вашингтон стремится к скорейшему выполнению этого из-за миротворческих целей. «Но, знаете, прошло почти два года, и нам хотелось бы, чтобы процесс шел быстрее – по соображениям мира, – сказал он. – У нас есть множество рынков сбыта, так что Америка не нуждается в каком-то конкретном покупателе для этого газа, но чем быстрее мы сможем вытеснить российский газ, тем больше давления сможем оказать на президента [РФ Владимира] Путина».