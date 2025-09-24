Словакия и Венгрия закупают у России менее половины европейского объема газа
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Словакия и Венгрия покупают меньше половины российского газа по сравнению с остальной Европой. Об этом он сказал во время пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Вы упомянули Венгрию и Словакию, которые не готовы отказаться от него [российского газа]. Но если смотреть на данные с начала года, они покупают менее половины того объема природного газа у России, который закупает вся Европа», – сказал Райт.
Райт отметил, что Словакия и Венгрия покупают трубопроводный газ, в то время как остальная Европа импортирует значительное количество СПГ. «Все это должно быть заменено американским СПГ или газом из других стран. Я уверен, что так и будет. В Европе есть план по этому вопросу», – сказал он.
По словам министра энергетики, Вашингтон стремится к скорейшему выполнению этого из-за миротворческих целей. «Но, знаете, прошло почти два года, и нам хотелось бы, чтобы процесс шел быстрее – по соображениям мира, – сказал он. – У нас есть множество рынков сбыта, так что Америка не нуждается в каком-то конкретном покупателе для этого газа, но чем быстрее мы сможем вытеснить российский газ, тем больше давления сможем оказать на президента [РФ Владимира] Путина».
18 сентября президент Дональд Трамп заявил о готовности поддержать новые санкции против России, если союзники прекратят закупки ее нефти. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Трамп отметил, что снижение цен на нефть может ускорить урегулирование конфликта на Украине, так как, по его мнению, у Москвы не останется альтернатив. Перед поездкой в Великобританию он подчеркнул, что Украина сталкивается с серьезными трудностями и для завершения конфликта президенту страны Владимиру Зеленскому придется искать компромисс. Он также призвал европейские страны отказаться от закупок российских энергоресурсов.
22 сентября МИД Франции сообщил, что Евросоюз согласовал с США 19-й пакет санкций против России, который будет принят в ближайшее время.
19 сентября Еврокомиссия представила предложения к этому пакету: ускорение отказа от российского газа, полный запрет на сделки с нефтяными компаниями и снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель. В санкционный список планируется включить 45 российских и зарубежных компаний и 118 судов, относящихся к «теневому флоту».