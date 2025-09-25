Газета
Главная / Бизнес /

Киргизия и «Интер РАО» прорабатывают вопрос о строительстве ТЭС

Ведомости

Киргизия и «Интер РАО» рассматривают вопрос строительства тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщил заместитель министра энергетики республики Алтынбек Рысбеков на World Atomic Week.

«Мощность пока планируем 500 МВт», – уточнил Рысбеков (цитата по ТАСС).

По его словам, в настоящий момент в Киргизии наблюдается дефицит электроэнергии. В стране 90% электроэнергии вырабатывается на гидростанциях. В республике реализуются крупные проекты по реконструкции гидроэлектростанций, которые приведут к росту выработки примерно к 2027 г. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства нескольких ТЭС.

Замминистра добавил, что власти Киргизии также изучают совместно с «Росатомом» возможные места размещения атомной генерации.

World Atomic Week («Мировая атомная неделя») проходит на ВДНХ с 25 по 28 сентября. Мероприятие посвящено атомной и смежным отраслям и приурочено к 80-летию российской атомной отрасли. В форуме участвуют представители стран с развивающимися атомными программами, государственных структур, крупных компаний и общественных организаций, профессиональные атомщики, ученые и бизнесмены.

