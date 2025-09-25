Киргизия и «Интер РАО» прорабатывают вопрос о строительстве ТЭС

По его словам, в настоящий момент в Киргизии наблюдается дефицит электроэнергии. В стране 90% электроэнергии вырабатывается на гидростанциях. В республике реализуются крупные проекты по реконструкции гидроэлектростанций, которые приведут к росту выработки примерно к 2027 г. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства нескольких ТЭС.