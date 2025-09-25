На газовом конденсате Южно-Киринского месторождения планируют строительство НПЗ

25 сентября член правления, начальник департамента «Газпрома» Сергей Меньшиков на Дальневосточном энергетическом форуме сообщил, что Киринское и Южно-Киринское месторождения проекта «Сахалин-3» являются ключевым элементом ресурсной части баланса газа на Дальнем Востоке, писал ТАСС. Общие извлекаемые запасы газа находятся на уровне 710 млрд куб. м. Из них около 100 млрд куб. м приходятся на Киринское месторождение, а на Южно-Киринское – 611,7 млрд куб. м и 3,7 млн т нефти.