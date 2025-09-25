На газовом конденсате Южно-Киринского месторождения планируют строительство НПЗ
В рамках освоения «Газпромом» Южно-Киринского месторождения проекта «Сахалин-3» прорабатывается создание на острове производства моторных топлив. Об этом заявил замминистра инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Тимур Ризванов.
Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов на Международном Дальневосточном энергетическом форуме указал, что производство моторных топлив на основе газового конденсата является более экономически приемлемым вариантом, чем строительство переработки нефтяного сырья и сахалинской нефтяной смеси.
«Вариант использования газового конденсата дает возможность получить керосин, дизельное топливо с низким содержанием серы, что удовлетворяет стандартам пятого экологического класса», – подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).
Рубцов добавил, что Минэнерго и Сахалинская область ждут решения инвестора. В случае его принятия регион готов отработать меры поддержки завода с Минфином и донастроить налоговые механизмы. Замминистра напомнил о перечне механизмов в арсенале ведомства, включая обратный акциз, демпфер и инвестиционные соглашения, формирующие поддержку для модернизации заводов.
25 сентября член правления, начальник департамента «Газпрома» Сергей Меньшиков на Дальневосточном энергетическом форуме сообщил, что Киринское и Южно-Киринское месторождения проекта «Сахалин-3» являются ключевым элементом ресурсной части баланса газа на Дальнем Востоке, писал ТАСС. Общие извлекаемые запасы газа находятся на уровне 710 млрд куб. м. Из них около 100 млрд куб. м приходятся на Киринское месторождение, а на Южно-Киринское – 611,7 млрд куб. м и 3,7 млн т нефти.