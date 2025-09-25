Кабмин предложил установить сроки за крупную продажу табака без лицензии

Размер новой госпошлины для получения лицензии на оптовую торговлю составит 800 000 руб. сроком на пять лет. За каждую розничную и развозную точку нужно будет платить по 20 000 руб. в год, следует из одобренных комиссией поправок в Налоговый кодекс.