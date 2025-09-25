Кабмин предложил установить сроки за крупную продажу табака без лицензии
Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за торговлю в крупных и особо крупных размерах табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии. Это следует из думской электронной базы.
Для получения лицензии предлагается установить правила, согласно которым торговый объект должен не иметь налоговой задолженности более 3000 руб., оплатить госпошлину, а также иметь в собственности магазин или павильон площадью не менее 5 кв. м для розничной торговли.
В случае отсутствия лицензии предлагается установление штрафов от 500 000 до 1 млн руб., а также принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
23 сентября источники «Ведомостей» сообщили, что правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила три законопроекта Минфина, которые поэтапно с 1 марта 2026 г. вводят в России режим лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, а также устанавливают уголовную ответственность за работу без лицензии.
Размер новой госпошлины для получения лицензии на оптовую торговлю составит 800 000 руб. сроком на пять лет. За каждую розничную и развозную точку нужно будет платить по 20 000 руб. в год, следует из одобренных комиссией поправок в Налоговый кодекс.