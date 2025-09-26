«Росатом» начал проектировать новый плавучий энергоблок на 180 МВт

Министр энергетики Приморского края Андрей Леонтьев говорил в марте 2024 г., что «Росатом» намерен построить для Приморского края не менее двух плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ) до 2030 г. Он отмечал, что это необходимо на фоне энергодефицита в регионе, которые оценивается в 240 МВт.