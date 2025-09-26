Газета
«Росатом» начал проектировать новый плавучий энергоблок на 180 МВт

Госкорпорация «Росатом» начала проектировать новый плавучий энергоблок мощностью 180 МВт, рассказал заместитель гендиректора корпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.

«Следующая наша мысль – это то, что мы уже проектируем. Это ПЭБ-180. В этом плавучем энергоблоке используется реактор РИТМ-400», – сказал он на полях Мировой атомной недели (цитата по ТАСС).

Он добавил, что это реакторы, которые уже были сделаны для ледокола «Лидер» – ледокол «Россия» проекта 10510. Никипелов отметил, что в планах у госкорпорации создать целую линейку плавучих энергоблоков.

Министр энергетики Приморского края Андрей Леонтьев говорил в марте 2024 г., что «Росатом» намерен построить для Приморского края не менее двух плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ) до 2030 г. Он отмечал, что это необходимо на фоне энергодефицита в регионе, которые оценивается в 240 МВт.

«Ведомости» писали осенью прошлого года, что установленная мощность электростанций в России в 2024–2042 гг. вырастет на 18% и достигнет 298,9 ГВт. Согласно проекту генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, за это время в стране запланировано строительство 15 АЭС (включая четыре малые и одну опытную) и 12 гидроэлектростанций.

