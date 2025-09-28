Wildberries может выкупить бизнес «Рив Гош»
Новым владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» может стать объединенная компания Wildberries & Russ ООО РВБ. Стороны договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5–6 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Два источника газеты заявили, что договоренность уже достигнута, согласование условий заняло несколько дней. В пресс-службах Wildberries и «Рив Гош» на вопросы издания не ответили. 26 сентября компании объявили о стратегическом партнерстве. Тогда сообщалось, что 252 магазина торговой сети подключились к сервису маркетплейса по самовывозу товаров. Взамен ритейлер получил собственный раздел в каталоге Wildberries.
«Рив Гош» была основана в 1995 г. бывшими супругами Павлом и Ларисой Карабань. Ранее переговоры о покупке сети вели структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. Схема сделки предполагала, что долю в бизнесе сохранит Лариса Карабань. По словам четырех собеседников, переговоры «забуксовали». В то же время РВБ предложила совладельцам сети более выгодные условия. Вариант не предполагает дальнейшего участия в бизнесе бывших супругов.
Выручка «Рив Гош» по итогам 2024 г. составила 37,5 млрд руб. В российских регионах работает 252 магазина сети. Торговые точки «Рив Гош» находятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Твери, Рязани, Владимире и Ярославле.