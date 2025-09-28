Wildberries может выкупить бизнес «Рив Гош»

«Рив Гош» была основана в 1995 г. бывшими супругами Павлом и Ларисой Карабань. Ранее переговоры о покупке сети вели структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. Схема сделки предполагала, что долю в бизнесе сохранит Лариса Карабань. По словам четырех собеседников, переговоры «забуксовали». В то же время РВБ предложила совладельцам сети более выгодные условия. Вариант не предполагает дальнейшего участия в бизнесе бывших супругов.