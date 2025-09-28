Газета
Немецкая Kloeckner избавляется от активов в США ради повышения рентабельности

Ведомости

Немецкая металлургическая компания Kloeckner & Co объявила о продаже восьми распределительных центров в США с целью оптимизации своего бизнеса и повышения рентабельности, передает Bloomberg.

Семь объектов, расположенных в Техасе, Северной Каролине, Айове и Джорджии, будут приобретены компанией Russel Metals за приблизительно $119 млн. Эта сделка принесет Kloeckner прибыль на более 20 млн евро. За последние два года эти площадки в среднем генерировали около $9 млн годового дохода.

Восьмой объект, находящийся в Амарилло (Техас), будет продан компании Service Steel Warehouse, однако детали этой сделки не разглашаются.

Данные сделки являются частью стратегической инициативы Kloeckner по концентрации на высокодоходных сервисных центрах, включая обработку и изготовление металлических изделий. По заявлению компании, такие направления бизнеса характеризуются более стабильным спросом и высокой рентабельностью в сравнении с сырьевыми рынками.

Kloeckner & Co — один из крупнейших металлотрейдеров Европы и США, основанный в 1863 г. Компания специализируется на дистрибуции стали и предоставлении комплексных металлообрабатывающих услуг, имея более 130 производственных площадок по всему миру.

