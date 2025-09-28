Немецкая Kloeckner избавляется от активов в США ради повышения рентабельности

Семь объектов, расположенных в Техасе, Северной Каролине, Айове и Джорджии, будут приобретены компанией Russel Metals за приблизительно $119 млн. Эта сделка принесет Kloeckner прибыль на более 20 млн евро. За последние два года эти площадки в среднем генерировали около $9 млн годового дохода.