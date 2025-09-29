Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Путин подписал закон о параметрах размещения рекламы в космосе

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым госкорпорация «Роскосмос» получает возможность размещать рекламу на космических объектах. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Роскосмос» сможет проводить рекламные кампании, а также размещать объявления на космической технике на основании договора. Документ заключается рекламодателем с собственником космического объекта. Также одной из сторон могут быть органы госвласти или организации, осуществляющие права собственника от имени РФ.

При этом делать это без торгов на объектах, которые находятся в собственности государства, можно только в случаях, не нарушающих антимонопольное законодательство. Размер и сроки платежей в этих ситуациях зависят от правительства России, все поступления зачисляются в федеральный бюджет. Реклама в космосе также не должна создавать угрозу безопасности космической деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что рекламную прибыль при этом могут поделить на равные части между доходами бюджета и специальными резервными фондами «Роскосмоса». Заказчиками такой рекламы могут стать банки и страховые компании РФ. Закон вступит в силу с 1 января 2026 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте