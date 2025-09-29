Путин подписал закон о параметрах размещения рекламы в космосе

При этом делать это без торгов на объектах, которые находятся в собственности государства, можно только в случаях, не нарушающих антимонопольное законодательство. Размер и сроки платежей в этих ситуациях зависят от правительства России, все поступления зачисляются в федеральный бюджет. Реклама в космосе также не должна создавать угрозу безопасности космической деятельности.