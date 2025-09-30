Японская фармкомпания Takeda передает завод в Ярославле российской компании
Российское подразделение японской фармацевтической компании Takeda договорилось о передаче своих прав на завод в Ярославле компании «Бинергия», которая связана с гендиректором компании «Черноголовка» Алексеем Четверговым. Об этом «Коммерсанту» рассказал глава «Бинергия Менеджмент» Максим Стецюк.
Он уточнил, что на данном этапе стороны подписали только соглашение о намерениях, и процесс передачи прав еще не завершен.
В Takeda подчеркнули, что сделка предполагает передачу прав на коммерциализацию препаратов, которые не являются профильными для компании. Речь идет о «Актовегине», производимом в Ярославле, а также «Дексиланта», «Контролока» и «Мезаванта», импортируемые в Россию.
Препараты от Takeda Pharmaceutical начали выпускаться в Ярославле в 2013 г. Компания занимается производством препаратов нинларо (для лечения множественной миеломы – болезнь крови), адвейт (для лечения людей с гемофилией А) и адцетрис (для пациентов с лимфомой Ходжкина).
Инвестировать в российский рынок японская фармкомпания начала в 2010 г. По данным самой Takeda, за все время работы в РФ она инвестировала 117,43 млн евро. По данным СПАРК, в 2021 г. выручка российского юридического лица компании – «Такеда Фармасьютикал» – составила 21,9 млрд руб., рост на 22% по сравнению с 2020 г.