Японская фармкомпания Takeda передает завод в Ярославле российской компании

Инвестировать в российский рынок японская фармкомпания начала в 2010 г. По данным самой Takeda, за все время работы в РФ она инвестировала 117,43 млн евро. По данным СПАРК, в 2021 г. выручка российского юридического лица компании – «Такеда Фармасьютикал» – составила 21,9 млрд руб., рост на 22% по сравнению с 2020 г.