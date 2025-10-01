«Аэрофлот» подтвердил планы по получению восьми грузовых Boeing «Волга–Днепр»

29 сентября о передаче самолетов компаниям «Россия» и «Победа» в финансовый лизинг писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сумма сделки, по данным издания, достигает около $130 млн за восемь самолетов. Собеседники «Коммерсанта» также выражали сомнения в том, что группа будет использовать самолеты для перевозок грузов. Они отмечали в разговоре с изданием, что использование запчастей с этих бортов было бы более целесообразно.