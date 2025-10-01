«Аэрофлот» подтвердил планы по получению восьми грузовых Boeing «Волга–Днепр»
«Аэрофлот» получит восемь грузовых Boeing компании «Волга–Днепр», чтобы пополнить запасы запчастей, рассказал ТАСС глава компании Сергей Александровский на форуме «Цифровая транспортация».
«Нет, мы их не планируем использовать для грузовых перевозок, они будут использоваться именно как актив с точки зрения пополнения наших запасов запчастей», – сказал он.
29 сентября о передаче самолетов компаниям «Россия» и «Победа» в финансовый лизинг писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сумма сделки, по данным издания, достигает около $130 млн за восемь самолетов. Собеседники «Коммерсанта» также выражали сомнения в том, что группа будет использовать самолеты для перевозок грузов. Они отмечали в разговоре с изданием, что использование запчастей с этих бортов было бы более целесообразно.