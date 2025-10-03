Газета
Поставки СПГ из России в ЕС за девять месяцев составили 15 млрд кубометров

Ведомости

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза в январе – сентябре 2025 г. сократился на 7% по сравнению с прошлым годом и составил около 15 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных аналитического центра Bruegel.

В сентябре российские поставки упали особенно резко – на 30% год к году до 1,1 млрд куб. м. При этом общий импорт СПГ в ЕС, напротив, вырос: за девять месяцев – на 27% до 107,9 млрд куб. м, а в сентябре – в полтора раза до 11,6 млрд куб. м. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), которые незначительно отличаются от расчетов Bruegel, прирост составил 26% и 44% соответственно.

В 2024 г. импорт российского СПГ в ЕС достиг рекордных 21,3 млрд куб. м, или 19% европейского импорта. Сейчас доля России снизилась до 14%.

Падение поставок СПГ совпало с сокращением трубопроводного экспорта: в январе – сентябре 2025 г. общий объем поставок российского газа в ЕС составил 26,5 млрд куб. м, что на 34% меньше прошлогоднего. С 1 января транзит через Украину полностью прекращен.

При этом поставки через газопровод «Турецкий поток» выросли на 7% – до 13,1 млрд куб. м за девять месяцев. В сентябре экспорт по этому маршруту увеличился на 8% до 1,5 млрд куб. м.

