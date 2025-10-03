Поставки СПГ из России в ЕС за девять месяцев составили 15 млрд кубометров

В сентябре российские поставки упали особенно резко – на 30% год к году до 1,1 млрд куб. м. При этом общий импорт СПГ в ЕС, напротив, вырос: за девять месяцев – на 27% до 107,9 млрд куб. м, а в сентябре – в полтора раза до 11,6 млрд куб. м. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), которые незначительно отличаются от расчетов Bruegel, прирост составил 26% и 44% соответственно.