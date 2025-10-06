«Катюша» запустит производство первых плат из российского текстолита
Российский производитель печатной техники и ПО «Катюша» запустил серийное производство первой электронной платы для принтера на отечественном текстолите. Решением стал считыватель бесконтактных карт собственной разработки, внесенный в Реестр российской промышленной продукции. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Модуль используется для аутентификации пользователей при работе с устройствами. По словам генерального директора компании Максима Виноградова, к 2027 г. планируется перевести все электронные модули на российский текстолит и увеличить долю отечественной ЭКБ. Годовой объем применения материала составит около 400 000 плат, уточнил он.
В 2025 г. компания планирует произвести свыше 100 000 принтеров и МФУ и более 110 000 плат. «Несмотря на непростой год, мы сохраняем инвестиционные планы по локализации производства и расширению линейки», – отметил управляющий партнёр компании Владислав Сивер.
Объем российского рынка принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) в 2024 г. достиг 56 млрд руб., увеличившись на 12% по сравнению с 2023 г., писало Cnews. Количество проданных устройств выросло на 42% – с 2,3 до 3,3 млн штук.