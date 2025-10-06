«Катюша» запустит производство первых плат из российского текстолита

Модуль используется для аутентификации пользователей при работе с устройствами. По словам генерального директора компании Максима Виноградова, к 2027 г. планируется перевести все электронные модули на российский текстолит и увеличить долю отечественной ЭКБ. Годовой объем применения материала составит около 400 000 плат, уточнил он.