Кабмин определил периодичность для профвизитов инспекторов к бизнесу
Правительство России определило периодичность для профилактических визитов контролеров к бизнесу. Соответствующее постановление разработано Минэкономразвития под кураторством вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Частота визитов теперь напрямую зависит от категории риска предприятия. На объекты значительного риска инспекторы смогут приходить не чаще одного раза в три года, на объекты среднего риска – не чаще одного раза в пять лет, а на объекты умеренного риска – не чаще одного раза в шесть лет.
Григоренко пояснил, что введение четкой периодичности сделает инструмент контроля более предсказуемым. Это позволит бизнесу лучше планировать свою работу, а органам госконтроля – эффективнее распределять ресурсы. Он также отметил, что профвизиты, в отличие от проверок, не предполагают штрафов, а только выдачу предписаний об устранении нарушений.
Всего в России категорировано около 12 млн объектов контроля, из которых более 1,3 млн отнесены к значительному риску, около 2,2 млн – к среднему и примерно 2,3 млн – к умеренному.