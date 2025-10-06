Кабмин определил периодичность для профвизитов инспекторов к бизнесу

Частота визитов теперь напрямую зависит от категории риска предприятия. На объекты значительного риска инспекторы смогут приходить не чаще одного раза в три года, на объекты среднего риска – не чаще одного раза в пять лет, а на объекты умеренного риска – не чаще одного раза в шесть лет.