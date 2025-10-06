Газета
Главная / Бизнес /

Кабмин определил периодичность для профвизитов инспекторов к бизнесу

Ведомости

Правительство России определило периодичность для профилактических визитов контролеров к бизнесу. Соответствующее постановление разработано Минэкономразвития под кураторством вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Частота визитов теперь напрямую зависит от категории риска предприятия. На объекты значительного риска инспекторы смогут приходить не чаще одного раза в три года, на объекты среднего риска – не чаще одного раза в пять лет, а на объекты умеренного риска – не чаще одного раза в шесть лет.

Григоренко пояснил, что введение четкой периодичности сделает инструмент контроля более предсказуемым. Это позволит бизнесу лучше планировать свою работу, а органам госконтроля – эффективнее распределять ресурсы. Он также отметил, что профвизиты, в отличие от проверок, не предполагают штрафов, а только выдачу предписаний об устранении нарушений.

Всего в России категорировано около 12 млн объектов контроля, из которых более 1,3 млн отнесены к значительному риску, около 2,2 млн – к среднему и примерно 2,3 млн – к умеренному.

