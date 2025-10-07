«Ростех» создал первый в РФ двигатель мощностью 32 МВт для транспортировки газа
«Ростех» разработал первый российский двигатель мощностью 32 МВт, предназначенный для транспортировки газа. Он будет использоваться в магистральных газопроводах, говорится в сообщении госкорпорации.
Новый индустриальный двигатель НК-36СТ-32 разработали специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, ранее в этом классе отечественные разработки отсутствовали. Создание двигателя решает задачу импортозамещения и открывает новые возможности для развития газовой отрасли в стране.
Двигатель разработан на основе серийной модели НК-36СТ-25 мощностью 25 МВт с использованием современных технологий. Конструктивная преемственность с базовым двигателем позволит снизить затраты на модернизацию существующей инфраструктуры. По ключевым параметрам – мощности, КПД, расходу топлива, ресурсу и экологичности – разработка превосходит все российские аналоги для транспортировки газа, говорится в сообщении госкорпорации.
Опытный образец двигателя успешно прошел первый этап заводских испытаний в сентябре. Конструкторы уже работают над модификацией НК-36СТ-32 для южных регионов, способной функционировать при температурах выше 40°C и в высокогорных условиях.
Презентация новинки состоится на выставке «Газпром – территория технологического лидерства» в рамках XIV Петербургского международного газового форума с 7 по 10 октября.