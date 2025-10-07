«Ростех» создал первый в РФ двигатель мощностью 32 МВт для транспортировки газа

Двигатель разработан на основе серийной модели НК-36СТ-25 мощностью 25 МВт с использованием современных технологий. Конструктивная преемственность с базовым двигателем позволит снизить затраты на модернизацию существующей инфраструктуры. По ключевым параметрам – мощности, КПД, расходу топлива, ресурсу и экологичности – разработка превосходит все российские аналоги для транспортировки газа, говорится в сообщении госкорпорации.