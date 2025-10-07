Газета
В «Черкизово» заявили об отсутствии нарушений при изготовлении фарша «Петелинка»

Ведомости

В «Черкизово» провели внутреннее расследование на фоне информации об инфекции в курином фарше «Петелинка», однако нарушения ветеринарно-санитарных требований и технологических процессов при производстве продукта выявлены не были, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным представителей «Черкизово», расследование провели в сентябре на предприятии в Московской области. В готовой продукции и сырье не нашли никаких отклонений по микробиологическим показателям, в том числе не было обнаружено патогенных микроорганизмов.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что подмосковное предприятие не осуществляет поставки в торговые сети напрямую, поэтому не может отвечать за условия хранения и транспортировку товаров в последующих звеньях логистической цепи.

7 октября Telegram-канал «Shot проверка» сообщил о том, что в курином фарше «Петелинка» якобы была выявлена сальмонелла. Авторы публикации утверждали, что проба была сдана на исследования в сентябре.

