Поезд Москва – Симферополь будет курсировать в новогодний период с 20 декабря
Поезд № 97/98 Москва – Симферополь возобновит движение с 20 декабря и будет курсировать в период новогодних каникул. Между городами в это время ожидается до шести составов в день, сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ).
В пресс-службе компании отметили, что первый рейс из Москвы состоится 22 декабря. Поезд будет начинать и завершать маршрут на Павелецком вокзале. Среди населенных пунктов в пути – Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.
Время отправления пассажирского состава из Москвы – 0:55, на следующие сутки в 18:10 он будет прибывать в Симферополь. Обратный путь начнется в 1:25 и завершится в Москве на следующий день в 14:26.
Представители ГСЭ напомнили, что, помимо указанного рейса, между Москвой и Симферополем будут курсировать: двухэтажный фирменный поезд «Таврия Экспресс» № 27/28, одноэтажные поезда «Таврия» № 67/68 Москва – Симферополь, № 77/78 Санкт-Петербург – Симферополь через Курский вокзал Москвы, № 91/92 Москва – Севастополь, а также дополнительный поезд № 17/18 Москва – Симферополь.