Bloomberg: Роналду стал первым футбольным миллиардером

Роналду и аргентинский футболист Лионель Месси получали одинаковую зарплату. Но в 2023 г. их доходы разошлись, когда Месси присоединился к «Интер Майами» из MLS, пишет Bloomberg. Однако аргентинец собирается получить долю в американском клубе после завершения карьеры, и эта сделка также может его вывести на новый уровень доходов.