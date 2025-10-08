Bloomberg: Роналду стал первым футбольным миллиардером
Состояние португальского футболиста Криштиану Роналду достигло $1,4 млрд, что делает его первым миллиардером в истории футбола. Об этом сообщил Bloomberg.
Роналду вошел в число самых богатых спортсменов после нового контракта с саудовским клубом «Аль-Наср» на сумму более $400 млн. Он также дал португальцу долю в клубе и доступ к частному самолету.
Оценка Bloomberg учитывает заработок футболиста за карьеру, инвестиции и рекламные контракты с учетом действующих налоговых ставок и рыночной конъюнктуры.
Роналду и аргентинский футболист Лионель Месси получали одинаковую зарплату. Но в 2023 г. их доходы разошлись, когда Месси присоединился к «Интер Майами» из MLS, пишет Bloomberg. Однако аргентинец собирается получить долю в американском клубе после завершения карьеры, и эта сделка также может его вывести на новый уровень доходов.
Роналду впервые подписал контракт с клубом «Аль-Наср» в декабре 2022 г. до конца сезона-2024/25. По итогам 2024 г. португалец стал самым высокооплачиваемым игроком, заработав в общей сумме $260 млн.