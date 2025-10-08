Газета
Конкурс управленцев в сельском хозяйстве стартовал на выставке «Золотая осень»

Конкурс «Лидеры АПК», направленный на выявление лучших руководителей в сельскохозяйственной отрасли, начался в рамках 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Об этом заявил гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, передает ТАСС.

«Конкурс "Лидеры АПК" выстроен для выявления, объединения и развития лучших управленцев, которые обладают компетенциями развития сельского хозяйства», - сказал он. По словам Бетина, организовать конкурс поручил президент РФ Владимир Путин, который возглавляет наблюдательный совет президентской платформы.

Гендиректор также рассказал, первый этап конкурса – регистрация, она закончится 9 ноября. После этого в очной форме эксперты будут выбирать сильнейших участников. На последнем, заключительном этапе в мастерской управления «Сенеж» пройдет высшая школа управленцев сельского хозяйства.

Ежегодная выставка проходит с 1999 г. и организуется Минсельхозом России. Она приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот праздник отмечается во второе воскресенье октября.

