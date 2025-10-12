Warner Bros отклонила предложение о поглощении от Paramount
Компания Warner Bros Discovery отклонила первоначальное предложение о поглощении от Paramount Skydance, сочтя его недостаточно высоким. Согласно доступной информации, Paramount предлагала около $20 за акцию, что было отвергнуто руководством Warner Bros, пишет Bloomberg.
У Paramount остаются различные варианты для продолжения переговоров, включая повышение цены предложения, обращение напрямую к акционерам или привлечение финансового партнера. При этом представители обеих компаний отказались от публичных комментариев по данному вопросу.
Важным контекстом является планируемое разделение Warner Bros на два самостоятельных бизнеса: кабельное телевидение и стриминговые услуги с киностудиями. Этот процесс должен завершиться в следующем году, что может повлиять на дальнейшие переговоры о сделке.
Текущая рыночная капитализация Warner Bros составляет $42,3 млрд, тогда как Paramount оценивается в $18,6 млрд. Исход переговоров будет зависеть от способности Paramount предложить условия, которые убедят руководство Warner Bros в целесообразности сделки до завершения процесса разделения бизнеса.