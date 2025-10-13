Газета
В Архангельской области нашли один из самых больших алмазов весом 340 карат

Ведомости

В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат, сообщил губернатор Александр Цыбульский. По его словам, это один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России.

Камень обнаружили на месторождении имени Владимира Гриба, на котором работает компания «АГД даймондс». Его размер – 50 х 39,4 х 24,8 мм (https://agddiamonds.ru/pr/news/424/).

АГД Даймондс
АГД Даймондс

«По результатам предварительной классификации специалисты отнесли кристалл к редкой категории алмазов, которую отличают исключительная чистота и высокая прозрачность. Доля таких алмазов составляет 2% от общего числа природных камней», – сообщили в компании.  

Большие бриллианты начинаются от 1 карата, а самый крупный добытый алмаз весил 3106,75 карат. Он был добыт в Южной Африке в 1905 г. Он получил название в честь владельца рудника Томаса Куллинана.

