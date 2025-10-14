Газета
Главная / Бизнес /

Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути

Ведомости

По Северному морскому пути (СМП) успешно прошел первый транзитный контейнерный рейс из Китая в Европу, сообщили в госкорпорации «Росатом».

Судно, вышедшее 23 сентября из китайского порта Нинбо, прибыло в британский порт Феликстоу. Информационно-навигационное сопровождение обеспечило предприятие «Главсевморпуть» (входит в «Росатом»).

Путь через российскую Арктику занял 20 дней – почти вдвое меньше, чем при следовании по традиционным южным маршрутам.

«Северный морской путь развивается стремительными темпами, превращаясь в реальный и эффективный маршрут глобальной логистики. Этому способствуют различные факторы, в том числе развитие передовых технологий, строительство атомных ледоколов нового поколения и растущий интерес со стороны зарубежных грузоотправителей», – заявил специальный представитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

14 октября глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщал, что Россия и Китай в 2025 г. установят новый рекорд по объемам контейнерных перевозок по СМП – они превысят 400 000 т. По его словам, российско-китайское сотрудничество на маршруте растет высокими темпами.

