Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути

14 октября глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщал, что Россия и Китай в 2025 г. установят новый рекорд по объемам контейнерных перевозок по СМП – они превысят 400 000 т. По его словам, российско-китайское сотрудничество на маршруте растет высокими темпами.