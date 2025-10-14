Wildberries & Russ купила долю в почте Узбекистана

По программе приватизации на 2025 г., планировалось выставить на публичные торги 29,4% акций UzPost, которые находились в собственности «Алокабанка». В июне из списка аффилированных с оператором структур исключили «Алокабанк», министерство экономики и финансов и юрлица, более чем на 20% принадлежащие министерству. В него вошли Агентство по управлению государственными активами, юрлица, в уставном капитале которых более 20% принадлежит АУГА, и Национальный инвестиционный фонд Узбекистана. Все они владеют по меньшей мере 20% акций UzPost.