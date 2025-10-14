Газета
Главная / Бизнес /

Wildberries & Russ купила долю в почте Узбекистана

Ведомости

Объединенная компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») стала участником приватизации почтового оператора UzPost в Узбекистане. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника на российском рынке.

Один из собеседников рассказал, что сделка по покупке почтового оператора готовилась уже какое-то время. По его словам, у РВБ обширные планы в Узбекистане.

12 октября «Газета.uz» со ссылкой на источник писала о приватизации государственной доли в национальном операторе почтовой связи UzPost. По данным издания, покупателем стал российский маркетплейс. Перед сделкой уставной капитал UzPost был увеличен почти на 40%, в том числе за счет передачи зданий 50 отделений почты на 77,3 млрд сумов (516,2 млн руб.). Рыночная капитализация оператора оценивается в 285,9 млрд сумов (1,9 млрд руб.).

По программе приватизации на 2025 г., планировалось выставить на публичные торги 29,4% акций UzPost, которые находились в собственности «Алокабанка». В июне из списка аффилированных с оператором структур исключили «Алокабанк», министерство экономики и финансов и юрлица, более чем на 20% принадлежащие министерству. В него вошли Агентство по управлению государственными активами, юрлица, в уставном капитале которых более 20% принадлежит АУГА, и Национальный инвестиционный фонд Узбекистана. Все они владеют по меньшей мере 20% акций UzPost.

19 сентября 25% государственной доли, находившихся на балансе Национального инвестиционного фонда, были переданы Агентству по управлению государственными активами. В UzPost уточнили, что его акционерами продолжают выступать государственные организации в лице минэкономфина, Агентства по управлению государственными активами, пять предприятий с госучастием и более 16 000 юридических и физических лиц.

UzPost был основан в 1992 г. и преобразован в акционерное общество в 2014 г. У оператора 14 региональных отделений, 1602 отделения связи и более 3500 участков доставки. UzPost входит во Всемирный почтовый союз, работает с международными системами IFS, PNG, RUGBY, IBIS и PRIME, предоставляет услуги оплаты, подписки, финансовых переводов и занимается выпуском почтовых марок.

