Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Еврокомиссия оштрафовала Gucci и Loewe за установку цен перепродажи

Ведомости

Еврокомиссия назначила штраф Gucci, Loewe и Chloé за установление цен перепродажи на 157 млн евро. Это следует из информации на сайте ЕК.

Расследование установило, что компании ограничили возможность независимых ритейлеров устанавливать собственные онлайн- и офлайн-цены на товары, разработанные и продаваемые под их брендами.

«Подобное антиконкурентное поведение приводит к повышению цен и ограничению выбора для потребителей», – указали в ЕК.

Общая сумма штрафов была снижена до 157 млн евро в результате сотрудничества компаний с ЕК. Для Gucci установлен штраф в 119,6 млн евро с учетом скидки 50% за сотрудничество. Для Chloé – 19,7 млн евро со скидкой 15%, для Loewe – 18 млн евро со скидкой 50%. Штрафы зачисляются в общий бюджет ЕС. Средства не предназначены для конкретных расходов, но взносы государств-членов в бюджет ЕС на следующий год соответственно сокращаются.

Как заявили в компании Kering, в которую входит Gucci, штрафы были учтены в финансовой отчетности за первую половину 2025 г. и сумма ущерба была полностью покрыта, передает Bloomberg. Представитель Loewe заявил, что компания «подтверждает свою твердую приверженность строгому соблюдению антимонопольного законодательства».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте