Еврокомиссия оштрафовала Gucci и Loewe за установку цен перепродажи

Общая сумма штрафов была снижена до 157 млн евро в результате сотрудничества компаний с ЕК. Для Gucci установлен штраф в 119,6 млн евро с учетом скидки 50% за сотрудничество. Для Chloé – 19,7 млн евро со скидкой 15%, для Loewe – 18 млн евро со скидкой 50%. Штрафы зачисляются в общий бюджет ЕС. Средства не предназначены для конкретных расходов, но взносы государств-членов в бюджет ЕС на следующий год соответственно сокращаются.