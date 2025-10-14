Еврокомиссия оштрафовала Gucci и Loewe за установку цен перепродажи
Еврокомиссия назначила штраф Gucci, Loewe и Chloé за установление цен перепродажи на 157 млн евро. Это следует из информации на сайте ЕК.
Расследование установило, что компании ограничили возможность независимых ритейлеров устанавливать собственные онлайн- и офлайн-цены на товары, разработанные и продаваемые под их брендами.
«Подобное антиконкурентное поведение приводит к повышению цен и ограничению выбора для потребителей», – указали в ЕК.
Общая сумма штрафов была снижена до 157 млн евро в результате сотрудничества компаний с ЕК. Для Gucci установлен штраф в 119,6 млн евро с учетом скидки 50% за сотрудничество. Для Chloé – 19,7 млн евро со скидкой 15%, для Loewe – 18 млн евро со скидкой 50%. Штрафы зачисляются в общий бюджет ЕС. Средства не предназначены для конкретных расходов, но взносы государств-членов в бюджет ЕС на следующий год соответственно сокращаются.
Как заявили в компании Kering, в которую входит Gucci, штрафы были учтены в финансовой отчетности за первую половину 2025 г. и сумма ущерба была полностью покрыта, передает Bloomberg. Представитель Loewe заявил, что компания «подтверждает свою твердую приверженность строгому соблюдению антимонопольного законодательства».