Новак оценил возможный рост спроса на нефть в 2025 году

Рост спроса на нефть в мире в 2025 г. составит примерно 1,3 млн барр. в сутки, как и годом ранее. Такую оценку в ходе выступления на «Российской энергетической неделе» (РЭН-2025) привел вице-премьер Александр Новак.

«В прошлом году прирост составил примерно 1,3 млн барр. [в сутки]. В этом году мы ожидаем примерно такие же цифры», – сказал он.

Он добавил, что рост спроса на нефть в мире продолжается, несмотря на прогнозы экспертов о наступлении в ближайшем будущем пика потребления.

«Мы оцениваем, что рост потребления нефти будет и дальше», – сказал Новак.

В свою очередь генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что спрос на энергию в мире к 2050 г. вырастет примерно на 23% по сравнению с текущим уровнем, а на нефть будет приходиться до 30% мирового энергобаланса.

«Миру потребуется почти на 23% больше энергоносителей до 2050 г. Нефть будет сохранять свое значение и составлять 30% мирового энергобаланса в 2050 г.», – отметил он.

