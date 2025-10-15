Новак оценил возможный рост спроса на нефть в 2025 году
Рост спроса на нефть в мире в 2025 г. составит примерно 1,3 млн барр. в сутки, как и годом ранее. Такую оценку в ходе выступления на «Российской энергетической неделе» (РЭН-2025) привел вице-премьер Александр Новак.
«В прошлом году прирост составил примерно 1,3 млн барр. [в сутки]. В этом году мы ожидаем примерно такие же цифры», – сказал он.
Он добавил, что рост спроса на нефть в мире продолжается, несмотря на прогнозы экспертов о наступлении в ближайшем будущем пика потребления.
«Мы оцениваем, что рост потребления нефти будет и дальше», – сказал Новак.
В свою очередь генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что спрос на энергию в мире к 2050 г. вырастет примерно на 23% по сравнению с текущим уровнем, а на нефть будет приходиться до 30% мирового энергобаланса.
«Миру потребуется почти на 23% больше энергоносителей до 2050 г. Нефть будет сохранять свое значение и составлять 30% мирового энергобаланса в 2050 г.», – отметил он.