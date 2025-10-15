Газета
Главная / Бизнес /

Глава ФСЭГ предрек «золотую эру» газа

Ведомости

Спрос на газ в мире к 2050 г. вырастет на 32% к текущему уровню, поэтому «золотая эра газа» еще впереди. Об этом заявил в ходе выступления на «Российской энергетической неделе» генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел.

Доля газа в мировом энергобалансе к 2050 г. увеличится с 23% до 26%, уточнил глава ФСЭГ.

«После 2030 г. возникнет потребность в дополнительных инвестициях и расширении мощностей. Мы видим, что спрос вырастет на 32% к 2050 г., доля природного газа [в мировом энергобалансе] – с 23% до 26%», – сказал он.

«Мы считаем, что «золотая эра» газа еще впереди», – заключил он.

В 2024 г. спрос на газ в мире, по данным ФСЭГ, составил 4,1 трлн куб. м, что примерно на 3% больше показателя предыдущего года.

