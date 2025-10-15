Глава Петербургской биржи призвал повысить приоритет перевозки нефтепродуктов
Текущая ситуация на российском топливном рынке требует повышения приоритета железнодорожных перевозок нефтепродуктов. Об этом заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН-2025) президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) Игорь Артемьев.
Согласно текущей редакции правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, нефтепродукты отнесены к грузам шестой очереди по приоритетности перевозок.
«Проблема заключается в том, что нефтепродукты по непонятной причине едут только в качестве шестой очереди в правилах недискриминационного доступа. <…> В текущей ситуации нужно было бы пересмотреть очередь перевозки нефтепродуктов. Они еще недавно были в третьей очереди, и вдруг упали в шестую. У нас реальная проблема сегодня существует на этом рынке, и нужно действовать через логистику тоже, а не только через цены и ограничения. Нужно немедленно принимать это решение», – сказал глава Петербургской биржи.
Он отметил, что эту позицию разделяют Минэнерго и вице-премьер Александр Новак.
«Минэнерго за это бьется, и Александр Валентинович Новак поддерживает, но, видимо, другие отрасли как-то выступают лучше», – посетовал Артемьев.
В настоящее время в России действует запрет на экспорт бензина. 30 сентября правительство продлило его до 31 декабря 2025 г. для всех экспортеров. Кроме того, до конца года введен запрет на вывоз за рубеж дизельного и судового топлива. Эта мера действует до конца года.
Новак в конце сентября говорил, что в стране наблюдается небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных запасов. Он также отмечал, что Минэнерго совместно с нефтяными компаниями, РЖД и Минтрансом работает над вопросами увеличения объемов производства нефтепродуктов и обеспечения топливом внутреннего рынка.