Белоруссия увеличила поставки нефтепродуктов на Петербургскую биржу
Белорусские компании в сентябре 2025 г. увеличили поставки нефтепродуктов на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (Петербургская биржа). Об этом заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН-2025) президент Петербургской биржи Игорь Артемьев.
«С сентября они начали активно выходить на рынок. <…> Переговоры ведутся постоянно. Белорусская сторона очень позитивно реагирует. Это делается путем переговоров белорусских компаний, соответствующих заводов и наших компаний», – сказал он, не уточнив объемы поставок.
Артемьев отметил, что импорт нефтепродуктов из Белоруссии является одним из механизмов для обеспечения баланса на российском топливном рынке.
«Из российской нефти производятся нефтепродукты, которые поступают на российский рынок очень своевременно, и это позволило сдержать негативные тенденции. <…> Это хороший механизм поддержания равновесия нашего рынка», – сказал он.
Вице-премьер Александр Новак в конце сентября говорил, что в России наблюдается небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных запасов. Он также отмечал, что Минэнерго совместно с нефтяными компаниями, РЖД и Минтрансом работает над вопросами увеличения объемов производства нефтепродуктов и обеспечения топливом внутреннего рынка.
Одновременно в России действует запрет на экспорт бензина. 30 сентября правительство продлило его до 31 декабря 2025 г. для всех экспортеров. Кроме того, до конца года введен запрет на вывоз за рубеж дизельного и судового топлива.