Сбор зерна в России с начала 2025 года составил около 132 млн тонн
В России сбор зерна с начала года составил около 132 млн т. Прогноз по урожаю зерна по итогам 2025 г. остается на уровне 135 млн т, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«Что касается пшеницы, нашей основной культуры, рассчитываем на 90 млн т, а по зернобобовым — на абсолютный рекорд в 7 млн т», – отметила министр.
По словам Лут, хорошие результаты ожидаются и по другим культурам. При благоприятных погодных условиях прогнозируется рекордный урожай сои, рапса, плодов и ягод. Сбор овощей будет на уровне рекордного 2024 г., а урожай картофеля превысит прошлогодний на 5%.
Сев озимых находится в активной фазе – засеяно около 15 млн га. Общая площадь сохранится на уровне 20 млн га. Доля отечественной селекции семян к концу года должна достигнуть 70%.
По словам Лут, аграрии обеспечены минеральными удобрениями и горюче-смазочными материалами. Минсельхоз вместе с Минпромторгом развивает импортозамещение сельхозтехники. Так, серийный выпуск первого российского селекционного комбайна начнется в следующем году, ведется разработка свеклоуборочной машины.
Также совместно с Минтрансом идет работа над нормативной базой для расширения применения агродронов. Они уже активно используются в регионах, где для этого созданы условия.
На поддержку аграриев регионам направлено 102,5 млрд руб., из которых 80% уже доведено до получателей. Одобрены льготные кредиты на сезонные сельхозработы на сумму около 360 млрд руб., что в 1,5 раза больше прошлогоднего уровня.
По итогам первых восьми месяцев 2025 г. сельхозпроизводство в России выросло на 1,2%.
«Наши аграрии полностью закрывают внутренние потребности страны в продовольствии. По итогам года продовольственная безопасность будет обеспечена в полном объеме», – подчеркнула Лут.