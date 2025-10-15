Минфин допустил возможность продления отсрочки по уплате акциза на сталь

В сентябре ассоциация «Русская сталь» (лобби крупных предприятий черной металлургии) в письме министру финансов Антону Силуанову и министру промышленности и торговли Антону Алиханову попросила перенести сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ для железной руды на 30 декабря 2025 г., писала газета «Коммерсантъ». Ассоциация также просила перенести сроки для страховых взносов, предоставив возможность их постепенной уплаты в первом полугодии 2026 г.