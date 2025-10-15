Газета
Минфин допустил возможность продления отсрочки по уплате акциза на сталь

Минфин готов рассмотреть вопрос о продлении отсрочки по уплате акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче железной руды после 1 декабря 2025 г., если от компаний отрасли поступит соответствующее предложение. Об этом заявил журналистам в кулуарах «Российской энергетической недели» (РЭН-2025) статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«Это будет зависеть от обращения отрасли. Если будет обращение отрасли, [компании] представят финансово-экономическое обоснование, будем рассматривать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что указанный в проекте постановления правительства срок был определен по аналогии с мерами поддержки угольной отрасли.

13 октября Минфин сообщил, что разработал проект постановления правительства об оказании поддержки российской отрасли черной металлургии за счет переноса сроков уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ при добыче железной руды. Сроки платежей будут перенесены на 1 декабря 2025 г. Постановление вступит в силу в день его опубликования.

В сентябре ассоциация «Русская сталь» (лобби крупных предприятий черной металлургии) в письме министру финансов Антону Силуанову и министру промышленности и торговли Антону Алиханову попросила перенести сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ для железной руды на 30 декабря 2025 г., писала газета «Коммерсантъ». Ассоциация также просила перенести сроки для страховых взносов, предоставив возможность их постепенной уплаты в первом полугодии 2026 г.

По оценке Минпромторга, отсрочка по уплате акциза на сталь до 1 декабря является недостаточной мерой для поддержки отрасли, говорил 9 октября Алиханов.

