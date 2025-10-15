Минфин рассмотрит предоставление льгот для трудноизвлекаемого газа в 2026 году
Минфин рассмотрит вопрос о предоставлении льгот для освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗы) газа в первом полугодии 2026 г. Об этом заявил журналистам в кулуарах «Российской энергетической недели» (РЭН-2025) статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
«Будем работать в первом полугодии следующего года. Пока надо понять, что же такое ТРИЗы в газе. Когда мы задали этот вопрос, ответа мы не получили. По крайней мере, мы договорились, что в первом полугодии [2026 г.] мы увидим, что такое ТРИЗы в газе», — сказал он.
Ранее о необходимости господдержки добычи трудноизвлекаемого газа заявляли «Новатэк» и подведомственная Роснедрам Госкомиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).
В сентябре 2023 г. заместитель председателя правления «Новатэка» Владимир Кудрин говорил, что полномасштабное освоение ТРИЗов газа в России требует создания специальной государственной программы, в которой будут определены меры поддержки. Он, в частности, предлагал распространить на технологии разработки ТРИЗов механизмы, действующие для разработки СПГ-оборудования (бюджетные субсидии).
В сентябре 2024 г. гендиректор ГКЗ Игорь Шпуров предложил распространить на ТРИЗы газа налоговые льготы и другие стимулы, действующие для трудноизвлекаемых запасов нефти. Он отмечал, что традиционные запасы газа в России в значительной степени выработаны, а доля трудноизвлекаемого газа в общих запасах увеличивается и уже достигла 54%.
По данным ГКЗ, трудноизвлекаемые запасы газа в России составляют 36,1 трлн куб. м. Из них 15,4 трлн куб. м приходится на шельфовые запасы, 8,3 трлн куб. м – на глубокозалегающие, 6,3 трлн куб. м – на ачимовские, тюменские и доюрские залежи, 1,3 трлн куб. м – на сенонские и туронские залежи.
В середине сентября этого года Кудрин сообщил, что Минэнерго поддержало предложения по поддержке освоения ТРИЗов газа. При этом он отметил, что это консолидированные предложения всей отрасли.