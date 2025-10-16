Санкционные ограничения затронули до 8% мировой добычи нефти

По прогнозу ВЭБ.РФ, в 2030 г. доля России в мировой добыче нефти составит 10,6–11,2%, в 2050 г. – 8–9,6%. В сфере добычи газа на Россию в 2030 г. будут приходиться 16,9–19,3%, в 2050 г. – 17,7–21,2%. Доля России в мировом производстве СПГ может вырасти до 10,4–14,1% в 2030 г. и 11,9–20,2% в 2050 г.