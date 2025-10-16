Санкционные ограничения затронули до 8% мировой добычи нефти
Санкционные ограничения против России и других стран мира затронули 7–8% ежегодной добычи нефти и 4–5% добычи газа. Такие данные привел в ходе выступления на «Российской энергетической неделе» (РЭН-2025) главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
В презентации Клепача отмечается, что санкции против ведущих экспортеров энергоресурсов – России, Ирана и Венесуэлы – коснулись не только самих поставок, но международных расчетов, страхования, логистики, доступа к технологиям и оборудованию, а также потребителей энергоресурсов [вторичные санкции].
При этом энергетические потоки были «масштабно перенаправлены», что вызвало формирование теневого флота и параллельной финансовой инфраструктуры.
Таким образом, санкции создают параллельную энергетическую реальность, отмечается в презентации.
При этом, несмотря на все санкции, Россия остается ведущим поставщиком доступной энергии, отметил Клепач. В 2023 г. доля России в мировой добыче нефти составляла 11,7%, газа – 15,7%, в производстве сжиженного природного газа (СПГ) – 6%, отмечается в презентации.
По прогнозу ВЭБ.РФ, в 2030 г. доля России в мировой добыче нефти составит 10,6–11,2%, в 2050 г. – 8–9,6%. В сфере добычи газа на Россию в 2030 г. будут приходиться 16,9–19,3%, в 2050 г. – 17,7–21,2%. Доля России в мировом производстве СПГ может вырасти до 10,4–14,1% в 2030 г. и 11,9–20,2% в 2050 г.
Общий спрос на энергию в мире к 2050 г., по оценкам госкорпорации, увеличится более чем на 50%. При этом наиболее существенно будет расти спрос в Китае, Индии и в государствах Ближнего Востока и Африки.
«Экономичная активность перемещается в страны Глобального Юга – Китай, Индию, восточные страны, страны Африки. Баланс сил экономических смещается в эту сторону, а значит, и потребление энергии», – отметил Клепач.