Путин: Россия обеспечивает около 10% глобальной добычи нефти
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается одним из ведущих мировых производителей нефти, обеспечивая около 10% глобальной добычи. По итогам 2025 г. ожидается добыча 510 млн т, что всего на 1% ниже показателей 2024 г. Это снижение соответствует договоренностям в рамках соглашения ОПЕК+ и является добровольным решением, заявил российский лидер на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».
Российский нефтяной сектор демонстрирует устойчивую работу, несмотря на использование механизмов недобросовестной конкуренции против страны, подчеркнул Путин. Компании не только надежно снабжают внутренний рынок и развивают переработку нефти, но и проявили гибкость в сложных внешних условиях, выстроив новые каналы поставок и платежей.
География экспорта российских нефти и нефтепродуктов значительно расширилась после переориентации с рынка Евросоюза на другие направления. Россия продолжает сотрудничество в формате ОПЕК+, выполняя обязательства для балансировки мирового рынка в интересах как производителей, так и потребителей.
Совместные усилия стран-участниц обеспечили стабильные объемы предложения и благоприятную ценовую конъюнктуру, что позволяет отрасли запускать инвестиционные проекты и создает условия для предсказуемого развития глобальной экономики.
«Российская энергетическая неделя» проходит с 15 по 17 октября в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В 2025 г. тема форума – «Создавая энергетику будущего вместе». В число участников вошли государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ. Официальная программа включает в себя более 60 деловых мероприятий.