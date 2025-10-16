Путин: Россия обеспечивает около 10% глобальной добычи нефти

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается одним из ведущих мировых производителей нефти, обеспечивая около 10% глобальной добычи. По итогам 2025 г. ожидается добыча 510 млн т, что всего на 1% ниже показателей 2024 г. Это снижение соответствует договоренностям в рамках соглашения ОПЕК+ и является добровольным решением, заявил российский лидер на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».