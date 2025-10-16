Газета
Новак рассказал об усилиях правительства по стабилизации энергетического рынка

Ведомости

Правительство делает все, чтобы сохранять стабильность на энергетическом рынке России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «России-24».

«Да, иногда, надо признать, возникают транспортно-логистические проблемы, но они решаются в штабном режиме, обеспечиваются перенаправлением потоков, регулированием», – отметил он. По словам Новака, на рынке сейчас сложился баланс спроса и предложения при окончании высокого сезона и увеличении объемов производства.

16 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что на мировом рынке энергетики происходит слом архитектуры из-за действий Запада. Он подчеркнул, что перенастройка мировых энергетических связей при этом носит объективный характер за счет роста потребления. На рынке также проходит перестройка поставок и маршрутов.

Кроме того, глава государства напомнил, что отказ Европы от российского газа привел к падению объемов промпроизводства в самих европейских странах. Россия же, напротив, лишь ускорила перевод поставок в пользу более надежных покупателей.

