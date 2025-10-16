Новак рассказал об усилиях правительства по стабилизации энергетического рынка

«Да, иногда, надо признать, возникают транспортно-логистические проблемы, но они решаются в штабном режиме, обеспечиваются перенаправлением потоков, регулированием», – отметил он. По словам Новака, на рынке сейчас сложился баланс спроса и предложения при окончании высокого сезона и увеличении объемов производства.