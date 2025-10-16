Лихачев обозначил ориентир для всей энергетической сферы
Будущее всей энергетической отрасли связано с электроэнергетикой. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев телеканалу «Россия 1».
По его словам, технологический ландшафт стремительно меняется, а крупными потребителями электричества становятся центры обработки данных и структуры, работающие с искусственным интеллектом.
«Мы уверены, что будет развиваться транспортная система и электродвижение внутри транспортной системы. Это значит – потребление вдоль новых магистралей, как автомобильных, так и железнодорожных», – отметил Лихачев.
До этого президент России Владимир Путин, выступая на форуме Российская энергетическая неделя в Москве, назвал перенастройку мировых энергетических связей одним из главных вызовов современности. Он отметил устойчивость российского нефтяного рынка, поручил создать систему цифрового управления энергообеспечением регионов и сообщил о планах ввести более 29 ГВт мощностей атомных электростанций в течение 15 лет.