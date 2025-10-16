Лихачев обозначил ориентир для всей энергетической сферы

До этого президент России Владимир Путин, выступая на форуме Российская энергетическая неделя в Москве, назвал перенастройку мировых энергетических связей одним из главных вызовов современности. Он отметил устойчивость российского нефтяного рынка, поручил создать систему цифрового управления энергообеспечением регионов и сообщил о планах ввести более 29 ГВт мощностей атомных электростанций в течение 15 лет.