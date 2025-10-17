Кабмин продлил квоты на вывоз минудобрений до мая 2026 года
Кабмин продлил и скорректировал квоты на вывоз из России минеральных удобрений, говорится на сайте правительства. Они будут действовать с 1 декабря 2025 г. по 31 мая 2026 г. включительно.
Общий объем экспортной квоты составит 18,7 млн т. Из них для азотных удобрений – более 10,6 млн т, для сложных – 8 млн т.
Документом утверждены и правила распределения квот между участниками внешнеторговой деятельности. Квоты не распространятся на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на экспорт в рамках международных транзитных перевозок и на поставки по гуманитарной помощи.
Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие в России. Текущий общий объем квот составляет почти 20 млн т до ноября, в том числе для азотных удобрений – более 12,3 млн т, для сложных – свыше 7,6 млн т.