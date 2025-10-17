Кабмин продлил квоты на вывоз минудобрений до мая 2026 года

Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие в России. Текущий общий объем квот составляет почти 20 млн т до ноября, в том числе для азотных удобрений – более 12,3 млн т, для сложных – свыше 7,6 млн т.