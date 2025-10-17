Путин разрешил купить акции «Сибура» китайской Sinopec
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о специальном разрешении сделок с акциями ПАО «Сибур холдинг» китайской Sinopec Soihl Hong Kong Holding. Документ доступен на сайте нормативных актов.
Распоряжение разрешает Sinopec Soihl Hong Kong Holding приобрести 217,8 млн акций «Сибура», принадлежащих Soihl Cyprus Investment.
Уставный капитал «Сибура» составляет 25,6 млрд руб. Он разделен на 2,6 млрд обыкновенных акций. Доля, которая перешла в результате сделки Sinopec Soihl Hong Kong Holding, составила 8,5%.
Такое разрешение было необходимо в связи с указом президента от 5 августа 2022 г. «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».