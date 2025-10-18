Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Роспатент зарегистрировал товарный знак Rolex

Ведомости

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак швейцарской компании Rolex, следует из реестра.

Заявка была подана 22 января. Товарный знак регистрируется по классу №37 международной классификации товаров и услуг. Он включает виды услуг по ремонту и обслуживанию часов.

3 октября Роспатент зарегистрировал как минимум пять товарных знаков швейцарской компании. В том числе Rolex President, Cerachrom, Oysterlock, Rolex Superlative и Rolex Glidelock.

На следующий день ТАСС сообщил, что Rolex подала в российскую службу 55 заявок на регистрацию товарных знаков с 2023 г.

Rolex перестала поставлять часы в России после начала спецоперации в 2022 г. С того моменты товары швейцарской компании реализуют независимые местные ритейлеры.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь