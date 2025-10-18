Роспатент зарегистрировал товарный знак Rolex
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак швейцарской компании Rolex, следует из реестра.
Заявка была подана 22 января. Товарный знак регистрируется по классу №37 международной классификации товаров и услуг. Он включает виды услуг по ремонту и обслуживанию часов.
3 октября Роспатент зарегистрировал как минимум пять товарных знаков швейцарской компании. В том числе Rolex President, Cerachrom, Oysterlock, Rolex Superlative и Rolex Glidelock.
На следующий день ТАСС сообщил, что Rolex подала в российскую службу 55 заявок на регистрацию товарных знаков с 2023 г.
Rolex перестала поставлять часы в России после начала спецоперации в 2022 г. С того моменты товары швейцарской компании реализуют независимые местные ритейлеры.