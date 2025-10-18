«Газпром» подал иск к российскому филиалу Linde

В октябре 2024 г. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск оператора строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге «Русхимальянса» к немецкой Linde и ее «дочкам» на более чем 100 млрд руб.