«Газпром» подал иск к российскому филиалу Linde

Ведомости

ПАО «Газпром» подал иск к российскому филиалу химической компании Linde. Это следует из картотеки суда Арбитражного суда Санкт-Петербурга.

Детали иска не раскрываются. Заявление зарегистрировано 17 октября, ответчиками выступают Pinsent Masons и немецкая компания Commercium Immobilien und Beteiligungs GmbH.

Как отметил РБК, Pinsent Masons представляет интересы Linde в споре с ООО «Русхимальянсом» (РХА, совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи»). Компания выступает оператором строительства комплекса по переработке газа в Усть-Луге в Ленинградской области.

В октябре 2024 г. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск оператора строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге «Русхимальянса» к немецкой Linde и ее «дочкам» на более чем 100 млрд руб.

Арбитражный суд Петербурга в апреле прошлого года частично удовлетворил иск РХА о запрете немецкой компании инициировать и продолжать судебные разбирательства за рубежом. Немецкая Linde подала кассационную жалобу в Верховный суд России (ВС РФ) на запрет ей судиться за рубежом с «Русхимальянсом».

