Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

КИФА запустит платформу для привлечения китайских инвесторов в регионы РФ

Ведомости

ПАО «КИФА» запустит в 2026 г. цифровую платформу для привлечения китайских инвесторов в регионы России, рассказал в интервью «Ведомостям» основатель b2b-платформы цифровой торговли Сунь Тяньшу.

«Мы планируем цифровизировать каждый привлекательный для инвестиций российский регион или область и представить китайским инвесторам на их родном языке», – сказал он.

По словам Тяньшу, такая цифровая платформа позволит китайским инвесторам получать информацию об инвестиционном климате, рыночных возможностях и политической поддержке со стороны властей. КИФА также планирует представить современную промышленность Китая на русском языке.

Тяньшу видит главной задачей изменение подхода к торговле на российско-китайском рыке. Он подчеркнул, что количество инвесторов из Китая не увеличивается из-за устаревших стереотипов и негативной пропаганды. По словам основателя КИФА, если один китайский бизнесмен успешно адаптируется к российскому рынку, то это будет живым примером для других.

КИФА основана в 2013 г. Она соединяет поставщиков и покупателей напрямую, без посредников, что делает российско-китайскую торговлю прозрачной за счет связи с ведущими производителями Китая и собственной инфраструктуры, включающей представительства в ключевых промышленных центрах КНР.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её