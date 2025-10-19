КИФА запустит платформу для привлечения китайских инвесторов в регионы РФ
ПАО «КИФА» запустит в 2026 г. цифровую платформу для привлечения китайских инвесторов в регионы России, рассказал в интервью «Ведомостям» основатель b2b-платформы цифровой торговли Сунь Тяньшу.
«Мы планируем цифровизировать каждый привлекательный для инвестиций российский регион или область и представить китайским инвесторам на их родном языке», – сказал он.
По словам Тяньшу, такая цифровая платформа позволит китайским инвесторам получать информацию об инвестиционном климате, рыночных возможностях и политической поддержке со стороны властей. КИФА также планирует представить современную промышленность Китая на русском языке.
Тяньшу видит главной задачей изменение подхода к торговле на российско-китайском рыке. Он подчеркнул, что количество инвесторов из Китая не увеличивается из-за устаревших стереотипов и негативной пропаганды. По словам основателя КИФА, если один китайский бизнесмен успешно адаптируется к российскому рынку, то это будет живым примером для других.
КИФА основана в 2013 г. Она соединяет поставщиков и покупателей напрямую, без посредников, что делает российско-китайскую торговлю прозрачной за счет связи с ведущими производителями Китая и собственной инфраструктуры, включающей представительства в ключевых промышленных центрах КНР.