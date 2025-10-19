КИФА запустит платформу для привлечения китайских инвесторов в регионы РФ

Тяньшу видит главной задачей изменение подхода к торговле на российско-китайском рыке. Он подчеркнул, что количество инвесторов из Китая не увеличивается из-за устаревших стереотипов и негативной пропаганды. По словам основателя КИФА, если один китайский бизнесмен успешно адаптируется к российскому рынку, то это будет живым примером для других.