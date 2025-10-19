Основатель КИФА: ИИ может в 1000 раз ускорить закупки между Россией и Китаем

Тяньшу рассказал, что и Россия, и Китай почти полностью оцифровали свои экономики на государственном уровне и в частном секторе. Однако в сфере торгово-экономических отношений между странами цифровизация пока не началась. Основатель b2b-платформы отметил, что миссия КИФА состоит в том, чтобы изменить ситуацию и модернизировать торговлю при помощи использования технологий ИИ.