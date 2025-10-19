Основатель КИФА: ИИ может в 1000 раз ускорить закупки между Россией и Китаем
Искусственный интеллект (ИИ) может в 1000 раз ускорить закупки между Россией и Китаем, рассказал в интервью «Ведомостям» основатель b2b-платформы цифровой торговли КИФА Сунь Тяньшу.
«Я считаю, что в первую очередь это [ИИ] актуально и эффективно в сфере закупок. Как из Китая, так и из России», – подчеркнул он.
Тяньшу рассказал, что и Россия, и Китай почти полностью оцифровали свои экономики на государственном уровне и в частном секторе. Однако в сфере торгово-экономических отношений между странами цифровизация пока не началась. Основатель b2b-платформы отметил, что миссия КИФА состоит в том, чтобы изменить ситуацию и модернизировать торговлю при помощи использования технологий ИИ.
Тяньшу также рассказал, что в России и Китае внедряется цифровая валюта. Однако на законодательном уровне применение в торговле таких технологий пока не разрешается. Он выразил надежду, что в рамках Шанхайской организации сотрудничества будут достигнуты договоренности в этой сфере.
КИФА основана в 2013 г. Она соединяет поставщиков и покупателей напрямую, без посредников, что делает российско-китайскую торговлю прозрачной за счет связи с ведущими производителями Китая и собственной инфраструктуры, включающей представительства в ключевых промышленных центрах КНР.